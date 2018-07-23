Украина

Богомолец обратилась к секретарю СНБО с требованием не допустить уничтожения биологического запаса страны

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец обратилась к главе СНБО Александру Турчинову с проблемой, касающейся угрозы бактериологической катастрофы. Об этом политик сообщил в социальной сети Facebook.

«Сознательная диверсия или полное профессиональное невежество? Только подготовила депутатское обращение об угрозе национальной безопасности Украины к секретарю СНБО Александру Турчинову. Речь идет о биологической и бактериологической безопасности нашего государства», — заявила парламентарий.

По ее словам, сегодня стране грозит уничтожение системы лабораторного контроля по идентификации инфекционных агентов в Украине.

«Так, с целью захвата здания МСЧ (медицинская санитарная часть. — Ред.) завода"Маяк» Минздрав решил не только ликвидировать государственное предприятие «Специализированная медико-санитарная часть № 18 МОЗ Украины», которое является неотъемлемой частью системы санитарно- эпидемиологического контроля. Министерство решило еще и уничтожить музейные коллекции культур — возбудителей болезней. Иными словами, образцы микроорганизмов, которые являются бесценным стратегическим бактериологическим и биологическим запасом любого государства", — подчеркнула политик.

Депутат считает, что все музейные культуры, хранившиеся в учреждении, которое ликвидируется, должны быть учтены и переданы на хранение другим соответствующим национальным институтам, ведь каждая музейная культура является уникальной.

«Однако 20 июля глава комиссии по реорганизации предприятия Головач И. М. издал приказ об уничтожении музейных культур заведения путем автоклавирования. Когда вижу такие документы, понимаю, что внешние враги для уничтожения нашего государства вообще на нужны: невежды у власти все делают собственными руками», — возмутилась Ольга Богомолец.

Председатель Комитета по вопросам здравоохранения напомнила: без таких музейных коллекций, которые по крохам собирались годами, Украина никогда не сможет возродить стратегически важную для безопасности государства и здоровья населения отрасль собственного производства вакцин.

«Поэтому их уничтожение, по моему убеждению, является преступлением против национальной безопасности и делает невозможным возрождение Украины как сильного, могучего и справедливого государства. Такие коллекции нужно не уничтожать, а пополнять новыми образцами выделенных культур возбудителей тех эпидемий, которые бушуют сегодня в Украине. Это единственное, что позволит нам в будущем производить сыворотки и вакцины, которые идеально подходят нашим людям, не вызывают побочных эффектов и максимально эффективны», — считает народный депутат.

Народный депутат обратилась к Александру Турчинову с просьбой не допустить уничтожения музейных культур, имеющих стратегическое значение для безопасности Украины и здоровья нации, а также проверить, как они хранятся в других учреждениях.

«Кроме того, считаю необходимым создание в Украине национального реестра музейных культур возбудителей болезней и определение органа, который будет ответственным за их учет в государстве. А чиновники Минздрава, которые принимают решения, противоречащие национальным интересам нашего государства, должны объяснить свою мотивацию и нести, в случае необходимости, строгую ответственность», — констатировала Ольга Богомолец.

