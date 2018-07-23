Украина

Список авиаскандалов с украинскими туристами продолжает пополняться. На этот раз самолет авиакомпании МАУ улетел, оставив в аэропорту Мюнхена семью с малолетним ребенком. Как позже выяснилось, для выполнения перелета Мюнхен-Киев был подан самолет меньшей вместимости. Остроты ситуации добавлял тот факт, что семья, не попавшая на рейс, на посадку прибыла одной из первых. Расследовать случай авиакомпания пообещала лишь после того, как семья рассказала о произошедшем в соцсетях.

По словам авиаэксперта Александра Ланецкого, авиакомпании часто продают больше билетов, чем доступно мест на рейсе. «Это делают многие иностранные авиакомпании. В мире едва ли не каждый день по этой причине не попадают на рейсы около тысячи пассажиров. Например, для Европы это вполне нормальная ситуация. Авиакомпании ведут статистику. Конечно, все зависит от направления, но в большинстве случаев примерно пять процентов пассажиров на рейс не являются. Кто-то заболел, кто-то опоздал или передумал. Продажи ведутся исходя из этих данных. Иногда при продаже могут происходить ошибки», — признает Ланецкий.

Авиаэксперт считает, что в данном случае скандал можно было бы предотвратить, если бы компания правильно коммуницировала с пассажирами и вовремя объясняла сложившуюся ситуацию.

«В любом случае авиакомпания должна работать с пассажирами, объяснять им, что в таком случае делать и какая им положена компенсация. Это входит в обязанности представителей хэндлинговых служб. В случае с рейсом из Мюнхена они явно со своей работой не справились», — констатирует эксперт.

О том, какие компенсации положены пассажирам за перенос или отмену рейса, читайте в статье «Продают больше билетов, чем мест в самолетах: почему разгорелся громкий скандал с МАУ».