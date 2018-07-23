Украина

В атомной энергетике Украины завершился важный этап. Впервые за 20 лет процесса диверсификации ядерного топлива один из атомных блоков, а именно — третий блок Южно-Украинской АЭС, начал работать исключительно на топливе компании Westinghouse. Подводя итоги этого выдающегося для отрасли события, народный депутат Владимир Бандуров отметил, что следующие 20 лет для атомной энергетики Украины станут наиболее важными и будут зависеть от решения целого ряда насущных вопросов.

— Сегодня есть повод для празднования: в Украине постепенно происходит диверсификация поставки ядерного топлива. Уже в шести из пятнадцати блоков активных зон эксплуатируется ядерное топливо производства Westinghouse. Нашей стране понадобилось почти 20 лет, чтобы прийти к этому. И именно сейчас надо думать, как развивать атомную отрасль в будущем. Не секрет, что сегодня более 55% всей электроэнергии производится именно на атомных блоках. И в будущем такая пропорция должна быть сохранена. При этом уже после 2035-го в Украине должны быть выведены из эксплуатации пять атомных блоков. После 2040-го в стране, в соответствии с требованиями МАГАТЭ, должно остаться всего четыре атомных блока. А чтобы построить ядерный реактор, надо 12 лет, и даже больше. Поэтому мы должны думать уже сегодня о замещении блоков, проектировании и строительстве новых. Фундамент развития надо заложить сегодня. А для этого нужны концепция и принятие программы, для этого необходимо создать единый общегосударственный атомно-промышленный концерн, — заявил Владимир Бандуров.

По мнению председателя подкомитета по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности, перед отраслью стоит ряд очень важных вопросов, а именно:

сохранение кадрового потенциала отрасли путем повышения до достойного уровня заработной платы для работников АЭС, а также принятие законопроекта № 3131, который наконец позволит атомщикам получить жилье, на которое они имеют право согласно коллективному договору;

формирование справедливого тарифа для атомных электростанций и закладка инвестиционной составляющей для финансирования комплексной программы повышения безопасности атомных блоков и реализации мероприятий по продлению срока их эксплуатации.

А также следующие стратегические шаги:

разработка концепции и принятие программы развития атомно-промышленного комплекса;

определение технологии и площадок, на которых мы будем строить новые атомные блоки; это может быть не только ХАЭС, но и 7-й и 8-й блоки ЗАЭС и 4-й блок ЮАЭС;

формирование единого общегосударственного атомно-промышленного холдинга, который включает не только эксплуатацию АЭС, но и обращение с отработанным ядерным топливом, научные исследования, формирование кадрового резерва и так далее.

То есть речь идет о необходимости создания единого государственного концерна «Укратом», который будет обеспечивать полный цикл устойчивого функционирования и перспективного развития атомно-промышленного комплекса Украины.

— Пришло время, когда необходимо создать межотраслевую общегосударственную структуру курирования атомно-промышленным комплексом. Эта структура должна объединить в себе такие звенья, как эксплуатация АЭС, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, урановую и топливную составляющие, научную отрасль, подготовку новых специалистов, проектирование объектов атомно-промышленного комплекса страны. Кроме того, дополнительно нужно создать отдельных лицензиатов по новому строительству и снятию с эксплуатации энергоблоков, — убежден Владимир Бандуров.

Создание такого государственного концерна, по мнению Владимира Бандурова, станет основой для дальнейшего планирования и эффективной работы соответствующих отраслевых секторов экономики государства и будет залогом долгосрочной энергетической безопасности Украины.