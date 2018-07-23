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- 18:43 Операция "Перевозчик": на каждом втором маршруте выявили нарушения
Операция "Перевозчик": на каждом втором маршруте выявили нарушения
За прошедшие сутки полицейские проверили более 200 автобусов, почти в каждом втором были выявлены нарушения норм пассажирских перевозок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
«Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов»,— рассказал руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.
По его словам, среди нарушений у перевозчиков — управление без необходимых документов, управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль, нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.
По словам руководителя патрульной полиции, в рамках операции «Перевозчик» на дорогах Украины работают 33 совместных мобильных группы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение двух дней проверок перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, выявлено 326 нарушений, из них 158 — отсутствие разрешительных документов.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”