Операция "Перевозчик": на каждом втором маршруте выявили нарушения

Украина

За прошедшие сутки полицейские проверили более 200 автобусов, почти в каждом втором были выявлены нарушения норм пассажирских перевозок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

«Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов»,— рассказал руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

По его словам, среди нарушений у перевозчиков — управление без необходимых документов, управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль, нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.

По словам руководителя патрульной полиции, в рамках операции «Перевозчик» на дорогах Украины работают 33 совместных мобильных группы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение двух дней проверок перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, выявлено 326 нарушений, из них 158 — отсутствие разрешительных документов.