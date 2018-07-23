Получив семь лет за разбой, осужденный выходил в город насиловать женщин

Происшествия

В понедельник, 23 июля, был задержан предполагаемый сексуальный маньяк, наводивший ужас на жительниц Коцюбинского под Киевом. Разбойник, за хорошее поведение переведенный в Ирпенский воспитательный центр, подозревается в серии нападений на женщин разного возраста — от девушек-подростков до пожилых. По имеющимся у полиции сведениям, ни с одной из жертв у него «так и не получилось».

В последний месяц в соцсетях то и дело появлялась информация о маньяке-неудачнике в Киево-Святошинском районе и Ирпене, чуть ли не каждый день пытавшемся кого-то изнасиловать. Места нападений были разнообразны: тихие улицы, парки, общественные туалеты. Но каждый раз преступнику довести начатое до конца не удавалось, он постоянно чего-то пугался и убегал. Видимо, поэтому в полицию обращались далеко не все жертвы.

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Три пострадавшие в течение месяца написали заявления в полицию. Во всех случаях женщины давали одинаковое подробное описание молодого высокого парня. Благодаря этому удалось составить его фоторобот. По приметам участковые и оперативники смогли вычислить возможного нападающего. За ним установили наблюдение и задержали, когда он возвращался «домой» — в Ирпенский воспитательный центр, где содержатся ставшие на путь исправления осужденные, рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полицейского главка Киевской области Николай Жукович.

25-летнего уроженца Черкасской области в 2013 году приговорили за разбой к семи годам лишения свободы. Отбыв половину срока, он был переведен за хорошее поведение из колонии в воспитательный центр, где получил возможность свободно выходить за территорию. И все известные нападения были совершены в дневное время или ранним вечером — к ночи осужденным надо возвращаться в центр.

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Пока у правоохранителей нет данных, что злоумышленник смог совершить преступление — во всех известных случаях ему пришлось убегать. Так, по данным источника «ФАКТОВ», одна из заявительниц указала, что он подбежал к ней и «потрогал». Но женщина закричала и нападавший тут же убежал. В другим случае парень потянул девушку в кусты, на ее крики обратили внимание прохожие, и тому пришлось ретироваться. Еще к одной жертве он стал приставать в общественном туалете. За девушку вступился услышавший ее мужчина, но задержать нападавшего ему не удалось.

Пока готовится опознание задержанного. В настоящее время в полиции решают, что именно ему инкриминировать. Пока не ясно, хотел он ограбить женщин или изнасиловать. Также правоохранители подозревают, что тремя жертвами количество пострадавших не ограничивается. Поэтому просят всех, кто столкнулся со злоумышленником в поселке Коцюбинское, обращаться в ближайшее полицейское подразделение. Также о произошедшем можно сообщить по телефону дежурной части Ирпенского отдела полиции: (045)976−13−35 или 102.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице за серию изнасилований и разбоев задержан 45-летний мужчина, жертвами которого становились киевлянки в возрасте от 16 до 52 лет.