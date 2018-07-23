Это все игра: Ани Лорак рассказала о реакции на жесткую критику

Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак, переориентировавшаяся на концерты в России, рассказала, как она относится к критике в свой адрес. По словам Лорак, она придумала жизненную формулу «Где мы — там и классно» и так создает себе чувство комфорта.

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«Я публичный человек, и мы принимаю все связанные с этим последствия, — отметила певица в интервью изданию Main Cream. — Это все игра. Под одним и тем же снимком мне могут написать „какая ты красавица“ и „о боже, что ты с собой сделала“. И те, и другие люди ко мне неравнодушны. Честно говоря, я им благодарна. Выходит, что они меня популяризируют, а я могу продолжать заниматься любимым делом».

По словам певицы, она довольна, что вызывает у людей разные чувства: «На самом деле я люблю всех людей. Зачем обижаться и тратить свою жизнь на злость? Ведь мой жизненный ресурс не бесконечен».

Напомним, в украинских СМИ и социальных сетях не стихают дискуссии о том, как относиться к отечественным музыкантам и звездам шоу-бизнеса, во время войны гастролирующим в России.

Фото anilorak/instagram