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«Сейчас узнаешь, как ходить по трассе»: патрульные в Закарпатье жестоко избили двоих парней (фото)
В Свалявском районе Закарпатья патрульные жестоко избили двух молодых людей по надуманному поводу: только потому, что они возвращались рано утром домой по трассе. Об этом «ФАКТАМ» рассказала пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега:
«У нас есть заявление от двоих жителей села Нижние Ворота. Одному парню 19, а второму — 20 лет. Они утверждают, что в четыре часа утра к ним подъехал патрульный автомобиль, оттуда вышли правоохранители и начали избивать ребят. Когда один из них потерял сознание, второго затолкнули в полицейский автомобиль и вывезли в лес, где продолжили избивать.
По этому факту открыто уголовное производство. Личности патрульных пока не установлены. Досудебное следствие будет проводить СБУ".
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«ФАКТАМ» через социальные сети удалось связаться с одним и пострадавших. Юрий Железняк (на фото в заголовке) сейчас находится в больнице.
«Мы с другом шли вдоль трассы рано утром. Подъехали полицейские, спрашивают: «Куда вы идете?» Я отвечаю, что домой. Тогда патрульные выскочили из машины и принялись нас избивать. Только и успел спросить: «За что?» «Сейчас узнаешь, как ходить по трассе», — ответили мне и снова ударили кулаком в лицо. Я потерял сознание и упал в овраг. Тогда патрульные затащили моего друга Васю в автомобиль и уехали. Когда я пришел в себя, вызвал «скорую». Вот теперь в больнице.
Разговаривал с Василием. Его вывезли в лес и там сначала светили фонарем в лицо, а потом продолжили избивать. Когда им, видимо, надоело, бросили друга в лесу и уехали. Домой он возвращался пешком.
Как зовут патрульных, которые нас били, не знаю, но смогу их опознать", — сказал Юрий Железняк.
* Василий утверждает, что патрульные вывезли его в лес и продолжили избивать
Тем временем жители Нижних Ворот, возмущенные избиением их односельчан, устроили акцию протеста и перекрыли трассу Киев — Чоп. Около семи десятков человек в течение часа ходили взад-вперед по пешеходному переходу.
Ранее «ФАКТЫ» уже писали об избиении патрульными граждан. Так, в Мариуполе правоохранители побили мужчину на глазах у его ребенка.
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