На Львовщине старшина избил солдата до разрыва селезенки

Происшествия

Военная служба правопорядка прибыла с проверкой в воинскую часть Яворовского района на Львовщине. Расследуется факт нанесения тяжелых травм солдату, из-за которых военнослужащему-контрактнику пришлось удалять селезенку.

Как выяснилось в ходе расследования, травмы солдату нанес старшина. Солдат якобы прилег на стол во время занятия, за что и получил удар в живот. Военнослужащего госпитализировали с тупой травмой живота и разрывом селезенки.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Минобороны пообещало содействовать в проведении следственных действий.

Кроме этого, в ходе работы Военная служба правопорядка установила и другие злоупотребления со стороны должностных лиц воинской части. Факты злоупотребления властью и служебным положением проверены, материалы направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения.

Напомним, на Волыни за убийство солдата офицер был приговорен к девяти годам заключения.