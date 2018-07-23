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На Львовщине старшина избил солдата до разрыва селезенки
Военная служба правопорядка прибыла с проверкой в воинскую часть Яворовского района на Львовщине. Расследуется факт нанесения тяжелых травм солдату, из-за которых военнослужащему-контрактнику пришлось удалять селезенку.
Как выяснилось в ходе расследования, травмы солдату нанес старшина. Солдат якобы прилег на стол во время занятия, за что и получил удар в живот. Военнослужащего госпитализировали с тупой травмой живота и разрывом селезенки.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Минобороны пообещало содействовать в проведении следственных действий.
Кроме этого, в ходе работы Военная служба правопорядка установила и другие злоупотребления со стороны должностных лиц воинской части. Факты злоупотребления властью и служебным положением проверены, материалы направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения.
Напомним, на Волыни за убийство солдата офицер был приговорен к девяти годам заключения.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”