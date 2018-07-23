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Олег Сенцов находится в предсмертном состоянии, — сестра
Украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку в российской колонии, находится на грани жизни и смерти. Об этом сказала британскому изданию Independent его двоюродная сестра Наталья Каплан.
«Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка длится так долго»,— цитирует издание Каплан.
По ее словам, Сенцов «в виде компромисса» согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого недостаточно.
Напомним, что двоюродная сестра украинского политзаключенного Сенцова встретилась с ним в колонии строгого режима в Лабытнанги (Россия). Последний раз Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону (Россия) в 2014 году. Позже она сообщила, что Сенцов сильно постарел и похудел.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», омбудсмен Путина попыталась убедить, что с Сенцовым все в порядке.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”