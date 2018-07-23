Мила Нитич рассказала, кто занизил ей оценки на «Славянском базаре»

Шоу-бизнес

Украинская певица только вернулась в Киев. Сразу после участия в конкурсе «Славянский базар» в Витебске, где заняла второе место и получила денежный приз 10 тысяч долларов, она отправилась в Юрмалу (Латвия) на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» как приглашенная гостья. Именно сцена «Дзинтари» 9 лет назад стала стартовой площадкой для певицы Милы Нитич. Артистка впервые заявила о себе на конкурсе «Новая волна». Хоть победительницей молодая украинка тогда не стала, но получила специальный приз — «Золотую звезду» от Аллы Пугачевой и признание публики.

— В первый конкурсный день я была немного расстроена. Оценка 8 от народной артистки Розы Рымбаевой меня огорчила, — рассказала Мила Нитич «ФАКТАМ"о своем выступлении на «Славянском базере». — Но я и представить не могла, что эти два балла сыграют для меня решающую роль. Во второй конкурсный день я получила от всех судей по 10 баллов. Это был момент моего триумфа. Я стояла на сцене, видела невероятную реакцию публики, жюри и понимала: вот она настоящая победа — такие аплодисменты дорогого стоят. И пусть это звучит нескромно, эти аплодисменты были заслуженными. Я выложилась на 100 процентов. Все остальное на конкурсе — просто формальности, и не важно, какое место в итоге получилось. Важна не сама победа, а то, какой след в сердцах публики ты оставляешь. Это дороже всех денег мира.

— Кстати, о деньгах, на что потратили призовые 10 тысяч долларов?

— Еще не успела потратить, не было на это времени. Я не транжира. Деньги всегда есть куда пристроить. Сейчас работаю над новым материалом, и эта сумма будет отличном вкладом в творчество. Главное, грамотно это сделать, чтобы был толк.

— Кто шил вам оригинальные костюмы для выступления?

— От своих нарядов я получала огромное удовольствие. Они не остались незамеченными. Каждый день мне говорили комплименты конкурсанты, члены жюри и организаторы конкурса. За наряды хочу сказать огромное спасибо Юлии Магдыч, которая создала роскошное желтое платье-вышиванку, белый костюм с вышивкой. Наряд для полуфинала сшила Наталья Скожеба. А красное судьбоносное платье сделал замечательный Назар Дидык, который занимается нарядами для украинских и зарубежных звезд. Назар подобрал лаконичный костюм, который меня дополняет.

— И отлично подчеркивает вашу стройную фигуру. Вы специально худели перед конкурсом?

— У меня была очень жесткая подготовка не только творческая, но и физическая. За месяц до конкурса диетолог расписала мне рацион на каждый день, плюс я начала бегать, заниматься кардиотренировками. Незадолго до события отправились с подругой в особый фитнес-тур в родную Хмельницкую область на десять дней. Там потрясающий комплекс для желающих похудеть. Сказать, что было сложно, это ничего не сказать, особенно для людей без специальной физической подготовки. Ужасная крепатура была пять дней, тяжело было пошевелиться. Но результат того стоил. Хотя в итоге я сбросила 3,5 килограмма, в объемах уменьшилась кардинально, чем очень довольна. Дома продолжила заниматься, и килограммы постепенно уходят, моя фигура становится все стройнее.

— Из Витебска вы сразу же отправились в Юрмалу, с которой и началась ваша карьера, в каком качестве вы там выступали на этот раз?

— Меня пригласила хозяйка фестиваля «Рандеву» Лайма Вайкуле. С известным латвийским певцом Интарсом Бусулисом мы исполнили «Червону руту». Счастлива, что удалось поработать с этим удивительным человеком. Перед конкурсом звоню ему: «Интарс, отправила вам аранжировку, послушайте, все ли вам подходит». «Да, конечно, сегодня же сделаю это», — ответил он и… пропал на неделю. Снова ему звоню, Интарс после разговора опять пропадает. Вот так мы готовились. Но на сцене он так чувственно и проникновенно пел на украинском языке! Зрители были в восторге.

А для меня вдвойне волнительно было стоять на сцене «Дзинтари». Ведь девять лет назад именно на этой сцене я выступила как певица Мила Нитич. Это было начало моей сольной карьеры. Юрмала для меня — особое место, просто сказка. Здесь так спокойно и размеренно, никто не спешит, море и парки, красивые ухоженные домики… Просто идеальное место для отдыха.

— Тогда на конкурсе «Новая волна» судьи были строги к вам. Как отнеслись к такой жесткой встрече в большом шоу-бизнесе?

— Помню, в первый конкурсный день Лайма Вайкуле поставила мне восьмерку, а Аллу Борисовну мое выступление впечатлило, она аплодировала стоя. Зал тоже встал и не отпускал меня со сцены. После конкурса мне удалось немного пообщаться с Аллой Борисовной. Она не разбрасывалась комплиментами и не давала напутствий. Просто сказала, что нужно очень много работать. «Ты молодая девка! Что за страдания ты разводишь на сцене? Тебе нужен хороший зажигательный репертуар, настрадаться ты еще успеешь», — сказала мне тогда Алла Борисовна.

Тогда действительно судьям было за что меня критиковать. Я, юная певица, исполняла взрослые медленные композиции и смотрелась в этом не очень органично. Не получала удовольствия от этих выступлений, поскольку песни были навязаны мне продюсером Владимиром Бебешко, с которым мы начинали работать, и я не могла не послушаться.

Тем не менее Алла Пугачева что-то во мне рассмотрела и присудила свой приз. А ее сакраментальная фраза, произнесенная со сцены, и сейчас помогает мне, мотивирует работать и развиваться. «Образ можно изменить, репертуар тоже найдется, но то, что дано ей природой, прослужит всю жизнь», — сказала она.

— От кого у вас такой талант?

— Я похожа на папу, он у меня хорошо поет, и бабушка тоже. Она и научила меня петь. С четырех лет мечтала стать артисткой. Это было моей навязчивой идеей. В 12 лет открыла для себя Уитни Хьюстон, она стала моим кумиром. Учила ее песни, пыталась перенять манеру исполнения. Хотела достичь такого уровня, как Кристина Агилера, Бейонсе. Это было, может, наивно, но очень мотивировало работать над собой.

Сегодня я даже не на полпути. Иду медленно, но уверенно. Сейчас работаю над новыми песнями, которые будут кардинально отличаться от моего прежнего репертуара. Ищу новых авторов, композиторов. Очень волнуюсь, хочу, чтобы песни понравились людям, молодой аудитории. Только сейчас поняла важную вещь: нужно петь то, что тебе самому действительно нравится, от чего ты получаешь удовольствие. Когда ты честен сам с собой, зрители это чувствуют и начинают верить артисту.

— Как продюсер Владимир Бебешко воспринял ваши творческие эксперименты, вы продолжаете работать вместе?

— Ему не очень нравится то, что я сейчас делаю, но он дал мне творческую свободу, за что я ему очень благодарна. По мнению Владимира, он лучше знает, что мне надо делать. Но я с ним не согласна. Сейчас переживаю период внутренних пертурбаций, переоценки своего творчества. Я уже не готова делать то, что велят другие. Это все равно, что носить костюм не по размеру. Вот и я хочу быть собой, настоящей, и делать то, что мне по душе. Увидим, сработает это или нет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что украинская певица Мила Нитич произвела фурор на «Славянском базаре».

