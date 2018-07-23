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В Киеве поляк бросался на прохожих с ножом: прокуратура рассказала подробности задержания
28-летнему гражданину Польши, задержанному в Киеве после поножовщины, объявили о подозрении. Поляку инкриминируют умышленное убийство и покушение на убийство.
Житель Киева, тело которого обнаружили в Деснянском районе столицы, стал не единственной жертвой неадеквата. Напав на прохожего и нанеся ему смертельные удары ножом, поляк этим не ограничился. Вскоре в том же районе он напал на пожилую женщину и нанес ей многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы. Жизнь 68-летней киевлянки была спасена только благодаря своевременной медпомощи. Об этом сообщает прокуратура Киева.
Иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь. Поляк и сам получил огнестрельные ранения, когда попытался напасть с ножом на полицейских. Следствие будет настаивать на содержании иностранца под стражей.
Напомним, первую жертву злоумышленника обнаружили на ул. Гната Хоткевича в Деснянском районе столицы. Инцидент с нападением на женщину случился в том же районе по ул. Двинской.
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