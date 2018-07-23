Вместо яхты тюремный срок: украинских моряков предупредили об опасной схеме

Происшествия

В Греции получила распространение преступная схема, в которую вовлекаются в том числе и украинцы. Украинских моряков приглашают работать на круизных лайнерах и яхтах, обещают официальное трудоустройство, работу по контракту, а затем, угрожая насилием и убийством, заставляют переправлять через море «нелегалов» в Европу. Об этом предупредила омбудсмен Людмила Денисова.

Жертвами преступников стало более сотни украинских моряков. В тюрьмах Греции на данный момент содержится 161 украинец, в том числе 112 по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Омбудсмен предупреждает, что задержанные украинцы не могут реализовать свое право на юридическую помощь: переводчики не владеют языками на достаточном уровне. «Не предоставляется правовая помощь, потому что без надлежащего перевода задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют. Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков, а условия их содержания не соответствуют минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении», — констатирует Денисова.

Омбудсмен надеется на содействие комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, чтобы украинские граждане могли вернуться домой.

Напомним, в Греции украинского музыканта группы «Перкалаба» Сергея Шваюка приговорили к 180 годам лишения свободы по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.