Задержана инструктор батальона "ДНР": ехала в Киев на свидание

Происшествия

На линии разграничения в Донецкой области на КПВВ «Марьинка» задержана 34-летняя жительница Горловки, пособница боевиков.

В марте 2014 году женщина получила оружие и заступила на охрану периметра блокпоста у здания Горловской городской администрации — осуществляла пропускной режим. По окончании курсов неотложной медицинской помощи пошла на фронт в качестве санитарного инструктора минометной батареи первого мотострелкового батальона. Помогала раненым, в том числе в зоне боевых действий, например, в Дебальцево. В октябре 2016-го санитарка оставила ряды боевиков. Нашла работу в местной больнице, где осталась работать оператором компьютерного набора.

«При девушке не было документов, которые бы свидетельствовали о ее причастности к незаконным вооруженным формированиям, однако у полицейских уже было достаточно доказательств. В социальных сетях есть ее снимки в зоне боевых действий в соответствующей экипировке. Она призналась, что у нее есть военный билет, который ее мама подвезла на КПВВ. Задержанная объяснила, что имеет высшее образование — она приобрела специальность по менеджер, но не смогла найти работу в оккупированной Горловке. Поэтому устроилась к боевикам на „работу“. На мирную территорию она ехала на первое свидание — к мужчине, с которым познакомилась в социальных сетях. Похоже, что о ее прошлом он не знал», — рассказала «ФАКТАМ» инспектор мониторинга Волновахского отдела полиции Александра Гаврилко.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Задержанной грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на этом же пункте пропуска был задержан «генерал-атаман» казаков «ДНР».Фото Волновахского отдела полиции