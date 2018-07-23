Стало известно, зачем корабли НАТО зашли в Одессу

Украина

Шесть военных кораблей, прибывших 23 июля в Одесский морской порт в составе постоянной военно-морской группы НАТО, проведут совместные учения с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины. Об этом на пресс-конференции заявил командир похода постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) Боудевин Бутс: «Мы планируем провести учения с украинскими ВМС сразу после выхода из Одесской гавани. Эти учения свидетельствуют о нашей поддержке Украине и нашем стремлении к сотрудничеству. В ситуации военного конфликта нам нужно научиться маневрировать вместе и передавать сигналы».

Кроме того, в ближайшие дни корабли НАТО смогут посетить все желающие. Предполагается, что они будут открыты для посещения 24 июля с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, а также 25 июля с 14.00 до 16.00. А 26 июля корабли покинут Одесский порт.

Напомним, в субботу, 21 июля, финишировали масштабные украинско-американские учения «Си Бриз-2018».