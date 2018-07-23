Запрещенная в Украине певица вызвала ажиотаж в сети провокационной футболкой с Россией (фото)

Шоу-бизнес

54-летняя скандальная российская певица Лолита Милявская засветилась в сети в провокационной футболке с нецензурной надписью. Как написала певица под фото в Instagram, футболка с матерной надписью — это «воспоминания о фестивале Лаймочки».

Футболку Лолита приобрела для проходящего в Юрмале фестиваля Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала». Поклонники певицы к выбору наряда для Юрмалы отнеслись сдержанно. Некоторые хвалили Милявскую за смелость и раскованность, но чаще звучало мнение, что имеет место очевидное отсутствие вкуса и культуры, а то, что простительно недалекому подростку-бунтарю, выглядит странно на женщине, претендующей на известность.

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Jul 22, 2018 at 6:43am PDT

На фестивале Лолита признала, что запрет на въезд в Украину ей усложняет жизнь. Певицу, уроженку Черновцов, внесли в список невъездных на украинскую територию из-за нарушения правил въезда в аннексированный Крым. В апреле 2017 года Милявскую ссадили с поезда, а певица в отместку записала нецензурное видео, адресованное СБУ.

Читайте также: В «черный список» невъездных в Украину попали около ста российских артистов

В июне 2018 года Милявская снова приехала в Крым и там шокировала исполнением хита «Друг» группы «Океан Ельзи».