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В Италии оправдались перед Украиной за скандальное заявление министра о "российском" Крыме
Посол Италии Давиде Ла Чечилия 23 июля был вызван в МИД Украины в связи с недружественными заявлениями итальянского министра внутренних дел. Министр Маттео Сальвини ранее назвал российскую аннексию Крыма законной и попытался ее оправдать некой исторической принадлежностью полуострова.
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Посол Италии, в свою очередь, заверил, что его страна поддерживает и суверенитет, и территориальную целостность Украины, и не устает об этом напоминать на международных встречах. «Об этом Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и «Большой семерки», — заявил дипломат.
МИД Украины в лице замминистра Елены Зеркаль, в свою очередь, надеется, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции ЕС по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.
Напомним, ранее в интервью газете «The Washington Post» глава МВД Италии Сальвини поставил под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме скандальной позиции по Крыму, Сальвини также заявил о фейковости украинской Революции Достоинства, и пытался выдвинуть этот аргумент в качестве оправдания российской агрессии.
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