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Юниорская сборная Украины вышла в полуфинал ЧЕ по футболу!
Сборная Украины, составленная из футболистов не старше 19 лет, квалифицировалась в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Финляндии.
В матче завершающего тура группового турнира «желто-синие» с минимальным счетом обыграли Турцию — 1:0. Единственный гол в матче забил уже на 8-й минуте динамовец Сергей Булеца, замкнувший передачу своего одноклубника Георгия Цитаишвили. Отмечу, что этот гол стал для Булецы вторым на турнире, и в таблице бомбардиров он делит второе место еще с четырьмя футболистами.
Таким образом, одержав две победы (над Францией и Турцией) и однажды сыграв вничью (с Англией), подопечные Александра Петракова вышли в плей-офф с первого места. В полуфинале «желто-синих» ожидает встреча с ровесниками из Португалии, которая состоится 26 июля.
Отмечу, что выйдя в полуфинал чемпионата Европы, сборная Украины обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира U-20, который в следующем году пройдет в Польше.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины U-19 сыграла вничью с действующими чемпионами Европы.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”