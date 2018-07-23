Юниорская сборная Украины вышла в полуфинал ЧЕ по футболу!

Спорт

Сборная Украины, составленная из футболистов не старше 19 лет, квалифицировалась в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Финляндии.

В матче завершающего тура группового турнира «желто-синие» с минимальным счетом обыграли Турцию — 1:0. Единственный гол в матче забил уже на 8-й минуте динамовец Сергей Булеца, замкнувший передачу своего одноклубника Георгия Цитаишвили. Отмечу, что этот гол стал для Булецы вторым на турнире, и в таблице бомбардиров он делит второе место еще с четырьмя футболистами.

Таким образом, одержав две победы (над Францией и Турцией) и однажды сыграв вничью (с Англией), подопечные Александра Петракова вышли в плей-офф с первого места. В полуфинале «желто-синих» ожидает встреча с ровесниками из Португалии, которая состоится 26 июля.

Отмечу, что выйдя в полуфинал чемпионата Европы, сборная Украины обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира U-20, который в следующем году пройдет в Польше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины U-19 сыграла вничью с действующими чемпионами Европы.