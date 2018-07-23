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В России решили отслеживать жалобы в соцсетях

22:20 23 июля 2018   53
интернет
Инф. «ФАКТОВ»

В России запустят программу отслеживания жалоб россиян в социальных сетях. Предполагается, что система в 2019 году будет работать по всей территории РФ, а отслеживаться будут пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».

Как сообщает РБК, система «Инцидент», разработанная компанией «Медиалогия», изначально предназначалась для собственников брендов и управления репутацией в социальных сетях. Теперь системе нашли новое применение: будут отслеживаться информационные поводы и реакция сообществ на действия властей.

Мониторинг будет осуществляться по ключевым словам. Несколько постов в соцсетях на одну тему будут объединяться в единый «инцидент». Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе.

Напомним, крымчанин Игорь Мовенко за комментарий в социальной сети «ВКонтакте» получил реальный срок заключения — два года в колонии общего режима. Позже наказание заменили условным заключением с испытательным сроком в один год.

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