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Многодетную семью на Одесчине отравил самый ядовитый гриб в мире
В Одесской области провели экспертизу и выяснили, какой именно гриб стал причиной отравления многодетной семьи. Поевшее грибов семейство было госпитализировано, а беременная мать и малолетний сын скончались.
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Установлено, что семейство употребило в пищу бледную поганку. Об этом сообщила известный волонтер Любовь Любушкина. В настоящее время благотворительный фонд, который представляет волонтер, занимается организацией похорон матери и сына.
«Сегодня перестало биться сердечко 37-летней Олеси, которая была беременной, и ее 10-летнего сына Василия, — отметила Любушкина. — Экспертиза показала, что в потребленных грибах оказалась бледная поганка».
В реанимационных отделениях стационаров в Киеве и Одессе остаются еще четверо детей из пострадавшей семьи.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области многодетное семейство отравилось грибами. Не пострадала лишь шестилетняя девочка, единственная не евшая вместе с семьей.
Бледная поганка (Amanita phalloides) — гриб из рода Amanita (мухоморов), самый ядовитый в мире. Бледную поганку часто путают со съедобными грибами. Яд бледной поганки не разрушается под воздействием высокой температуры. При отравлении этим грибом возникают судороги, дыхательная, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность, желтуха, человек впадает в кому. Часто отравление приводит к летальному исходу.
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