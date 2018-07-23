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На Киев надвигаются грозы со шквалами
По всей Украине, 24 июля, ожидаются дожди, грозы, на Прикарпатье и севере Левобережья местами ливни. Дождливая погода объясняется влиянием малоподвижного циклона.
В Киеве погода также будет дождливой, возможно усиление ветра. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций столицы напоминает основные правила поведения при шквалах.
Гражданам советуют плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Если сильный ветер застал на улице, важно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, особенно тополей, не парковать транспорт рядом с такими объектами. В идеале — побыстрее укрыться в ближайшем здании.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Напомним, случаи падения деревьев из-за непогоды или по другим причинам встречаются не так уж и редко. В Черкассах на возвращавшихся с экскурсии второклассников рухнуло дерево. В Киеве старое дерево упало непосредственно возле жилого дома.
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