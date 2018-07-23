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"ДнепрАзот" увеличил цену на хлор в 5 раз: чем это может обернуться для украинцев (видео)
Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что из-за увеличения стоимости хлора, цена воды для украинцев может вырасти на 2−3%. Такую информацию она привела в эфире «5 канала».
По словам Бабий, повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2−3% независимо от размера городов.
Он сообщила, что «ДнепрАзот» увеличил цену на хлор с 11 тыс. гривен за тонну до 47,2 тыс. гривен с НДС, то есть почти в 5 раз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”