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Украина

"ДнепрАзот" увеличил цену на хлор в 5 раз: чем это может обернуться для украинцев (видео)

23:24 23 июля 2018   69
Вода из-под крана
Инф. «ФАКТОВ»

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что из-за увеличения стоимости хлора, цена воды для украинцев может вырасти на 2−3%. Такую информацию она привела в эфире «5 канала».

По словам Бабий, повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2−3% независимо от размера городов.

Он сообщила, что «ДнепрАзот» увеличил цену на хлор с 11 тыс. гривен за тонну до 47,2 тыс. гривен с НДС, то есть почти в 5 раз.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.

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