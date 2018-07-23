Украина

"ДнепрАзот" увеличил цену на хлор в 5 раз: чем это может обернуться для украинцев (видео)

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что из-за увеличения стоимости хлора, цена воды для украинцев может вырасти на 2−3%. Такую информацию она привела в эфире «5 канала».

По словам Бабий, повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2−3% независимо от размера городов.

Он сообщила, что «ДнепрАзот» увеличил цену на хлор с 11 тыс. гривен за тонну до 47,2 тыс. гривен с НДС, то есть почти в 5 раз.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.