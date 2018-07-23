- 23:45 Во Львове угарным газом отравились украинка и трое граждан США
- 23:24 "ДнепрАзот" увеличил цену на хлор в 5 раз: чем это может обернуться для украинцев
- 23:05 На Киев надвигаются грозы со шквалами
- 22:45 В США показали трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов второй половины 2018 года
- 22:40 Многодетную семью на Одесчине отравил самый ядовитый гриб в мире
- 22:37 Должников за коммунальные услуги не будут выпускать из "ДНР"
- 22:20 В России решили отслеживать жалобы в соцсетях
- 22:04 Юниорская сборная Украины вышла в полуфинал ЧЕ по футболу!
- 21:50 В Италии оправдались перед Украиной за скандальное заявление министра о "российском" Крыме
- 21:27 Запрещенная в Украине певица вызвала ажиотаж в сети провокационной футболкой с Россией
Во Львове угарным газом отравились украинка и трое граждан США
Во Львове в понедельник, 23 июля, угарным газом отравились четверо человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
Инцидент произошел в квартире на ул. Замарстыновской, 24 (Галицкий район).
В частности, отравились:
- женщина, 1956 г. р., жительница г. Днепр, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (8% карбоксигемоглобина);
- ·женщина, 1982 г. р., гражданка США, штат Техас;
- ·девушка, 2010 г. р., гражданка США, штат Техас;
- ·девушка, 2006 г. р., гражданка США, штат Техас.
У трех пострадавших количество карбоксигемоглобина устанавливается.
Взрослых доставили в Львовскую областную клиническую больницу, а детей госпитализировали в больницу «Охматдет».
Отмечается, что работники ПАО «Львовгаз» перекрыли подачу газа в квартиры. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кировоградской области три человека отравились угарным газом.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”