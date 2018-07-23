Происшествия

Во Львове угарным газом отравились украинка и трое граждан США

Во Львове в понедельник, 23 июля, угарным газом отравились четверо человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Инцидент произошел в квартире на ул. Замарстыновской, 24 (Галицкий район).

В частности, отравились:

женщина, 1956 г. р., жительница г. Днепр, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (8% карбоксигемоглобина);

·женщина, 1982 г. р., гражданка США, штат Техас;

·девушка, 2010 г. р., гражданка США, штат Техас;

·девушка, 2006 г. р., гражданка США, штат Техас.

У трех пострадавших количество карбоксигемоглобина устанавливается.

Взрослых доставили в Львовскую областную клиническую больницу, а детей госпитализировали в больницу «Охматдет».

Отмечается, что работники ПАО «Львовгаз» перекрыли подачу газа в квартиры. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кировоградской области три человека отравились угарным газом.