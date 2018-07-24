Украина

Стало известно, когда Надежда Савченко пройдет повторную экспертизу на полиграфе

Находящаяся под арестом народный депутат Украины Надежда Савченко во вторник, 24 июля, пройдет психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика на странице в Facebook.

«Завтра, 24.07 в 09:00 должна состояться/возобновиться/продолжиться процедура „психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа“ Надежды Савченко в Киевском городском институте досудебных экспертиз»,— сообщают в пресс-службе.

Также стало известно, что Савченко прерывает голодовку, чтобы заново пройти полиграф

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что она объявляет бессрочную голодовку после решения Шевченковского районного суда Киева оставить ее под арестом до сентября.