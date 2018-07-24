- 1:43 Появилось видео, как в Одессе украли скульптуру "кота-геймера"
- 1:15 В Киеве на «Левобережке» из озера на дороге выловили кучу номерных знаков
- 0:50 Командующий SNMG2 пояснил, в каком случае корабли НАТО применят оружие в Черном море
- 0:05 Стало известно, когда Надежда Савченко пройдет повторную экспертизу на полиграфе
- 23:45 Во Львове угарным газом отравились украинка и трое граждан США
- 23:24 "ДнепрАзот" увеличил цену на хлор в 5 раз: чем это может обернуться для украинцев
- 23:05 На Киев надвигаются грозы со шквалами
- 22:45 В США показали трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов второй половины 2018 года
- 22:40 Многодетную семью на Одесчине отравил самый ядовитый гриб в мире
- 22:37 Должников за коммунальные услуги не будут выпускать из "ДНР"
Стало известно, когда Надежда Савченко пройдет повторную экспертизу на полиграфе
Находящаяся под арестом народный депутат Украины Надежда Савченко во вторник, 24 июля, пройдет психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика на странице в Facebook.
«Завтра, 24.07 в 09:00 должна состояться/возобновиться/продолжиться процедура „психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа“ Надежды Савченко в Киевском городском институте досудебных экспертиз»,— сообщают в пресс-службе.
Также стало известно, что Савченко прерывает голодовку, чтобы заново пройти полиграф
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что она объявляет бессрочную голодовку после решения Шевченковского районного суда Киева оставить ее под арестом до сентября.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”