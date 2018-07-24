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В Бразилии ученые придумали, как с помощью ИИ истребить фото голых девушек в сети
Специалисты из Бразилии разработали искусственный интеллект, который автоматически добавляет купальники на фотографии с обнаженными девушками и женщинами. Об этом сообщает The Register.
Алгоритм сначала изучил изображения девушек в бикини, а затем — снимки голых людей. Благодаря этим действиям нейросеть начала понимать, где нужно добавить купальный костюм. Всего было использовано около двух тысяч изображений.
Один из авторов проекта Родриго Баррос (Rodrigo Barros) заявил, что его подход представляет собой «интересный и новый способ цензурирования изображений». Тем не менее, ученый признает, что созданный им интеллект пока что «недостаточно устойчив» и не может выполнять свои обязанности в полной мере.
Исследователь также предупредил, что нейросеть умеет работать и в обратном порядке, убирая купальники с изображений. «Мы бы хотели подчеркнуть, что снятие одежды никогда не было нашей целью, это просто побочный эффект метода, который в любом случае отбрасывается», — заверил Баррос.
После доработки изобретение бразильских ученых можно будет использовать для борьбы с так называемой порноместью — публикациями фотографий эротического характера без ведома или против воли запечатленных на снимках лиц.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», искусственный интеллект научили обрабатывать фотографии.
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