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В Киеве на мосту Патона маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП (фото)
В ночь на вторник в Киеве на мосту Патона произошло тройное ДТП. Столкнулись автобус ISUZU, который двигался по маршруту № 211, NissanSunnyи Ravon R2.
Авария случилась около 22:15, сообщает «Информатор».
По предварительной информации, все автомобили ехали по мосту в сторону левого берега. Nissan снизил скорость, чтобы объехать ДТП, которое произошло ранее, а Ravon стоял в пробке в соседней полосе. По неизвестным причинам, автобус на полной скорости врезался в Sunny, после этого его откинуло в Ravon.
В маршрутке находились пассажиры. К счастью, обошлось без пострадавших. Nissan получил серьезные повреждения задней части машины, а в сторону Дарницкой площади образовалась масштабная пробка. На месте работали сотрудники патрульной полиции. Подробности происшествия устанавливаются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на «Левобережке» из озера на дороге выловили кучу номерных знаков.
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