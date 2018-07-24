Происшествия

В Киеве на мосту Патона маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП (фото)

В ночь на вторник в Киеве на мосту Патона произошло тройное ДТП. Столкнулись автобус ISUZU, который двигался по маршруту № 211, NissanSunnyи Ravon R2.

Авария случилась около 22:15, сообщает «Информатор».

По предварительной информации, все автомобили ехали по мосту в сторону левого берега. Nissan снизил скорость, чтобы объехать ДТП, которое произошло ранее, а Ravon стоял в пробке в соседней полосе. По неизвестным причинам, автобус на полной скорости врезался в Sunny, после этого его откинуло в Ravon.

В маршрутке находились пассажиры. К счастью, обошлось без пострадавших. Nissan получил серьезные повреждения задней части машины, а в сторону Дарницкой площади образовалась масштабная пробка. На месте работали сотрудники патрульной полиции. Подробности происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на «Левобережке» из озера на дороге выловили кучу номерных знаков.