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Украина

Кириленко пояснил, чем плоха для Украины победа Усика над Гассиевым в Москве

5:40 24 июля 2018   216
Вячеслав Кириленко
Инф. «ФАКТОВ»

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко высказал довольно неожиданную точку зрения на победу Александра Усика над Муратом Гассиевым в России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в „дружбу“. И это серьезно»,— написал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье в Москве Усик победил россиянина Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Позже Усик заявил, что готов подняться в весе и сразиться с британцем Тони Бэллью. После победы журнал The Ring включил Усика в десятку лучших боксеров мира.

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