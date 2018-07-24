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Работает в аварийном режиме: в Украине рассказали о реальной ситуации с Крымским мостом
Крымский мост — это скорее инструмент пропаганды, а не часть инфраструктуры. Такое мнение высказал в интервью «ФАКТАМ» военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин.
«Открытие моста прошло с помпой — в приступе всеобщей эйфории. Но посмотрите, что пишут в российских СМИ. В течение 16 дней после его открытия по мосту проезжало 13 тысяч автомобилей в день. Неделю спустя сообщается, что по мосту уже проехало 300 тысяч автомобилей, то есть — 468 в час. В разгар туристического сезона такие цифры не впечатляют», — считает эксперт.
Юрий Карин уверен, что на самом деле Крымский мост не решил проблем с поставкой товаров на полуостров, туристов особо больше не стало. Мост эксплуатируется россиянами сейчас фактически в аварийном режиме. При его строительстве не был соблюден регламент безопасности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские СМИ высказывают уверенность, что Крымский мост заблокировали до 2020 года.
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