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В конгрессе США намерены продлить запрет на военное сотрудничество с Россией
В конгрессе США планируют продлить запрет на сотрудничество между американским и российским Министерствами обороны. Об этом говорится в отчетах комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей.
Кроме того, в опубликованном тексте законопроекта США о национальной обороне говорится, что Вашингтон намерен для противостояния России запретить сотрудничество с Москвой по военной линии.
Также в тексте указывается о необходимости «обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружения к американскому».
Кроме того, в этом же законопроекте американскому правительству предписывается не признавать аннексию Крыма и выделить $ 250 млн для поставки вооружения Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Конгрессе Трампа призвали противостоять агрессии РФ против Украины.
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