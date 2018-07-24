Мир

В конгрессе США намерены продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

В конгрессе США планируют продлить запрет на сотрудничество между американским и российским Министерствами обороны. Об этом говорится в отчетах комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей.

Кроме того, в опубликованном тексте законопроекта США о национальной обороне говорится, что Вашингтон намерен для противостояния России запретить сотрудничество с Москвой по военной линии.

Также в тексте указывается о необходимости «обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружения к американскому».

Кроме того, в этом же законопроекте американскому правительству предписывается не признавать аннексию Крыма и выделить $ 250 млн для поставки вооружения Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Конгрессе Трампа призвали противостоять агрессии РФ против Украины.