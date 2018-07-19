24 июля 2018

Уже несколько дней в стране не утихают споры по поводу громкой победы украинского боксера Александра Усика, добытой им в состоявшемся в Москве бою за звание абсолютного чемпиона мира. Одни (и я в том числе) не перестают восхищаться спортивным, да и гражданским подвигом Усика, отправившегося в столицу государства, совершившего военную агрессию против Украины, и там на глазах у местной публики безоговорочно победившего их кумира. И победу эту с украинским гимном и украинским национальным флагом на плечах триумфатора увидели сотни миллионов любителей бокса во всем мире.

Другие же, по-своему вполне резонно, оппонируют: да как же так, он ведь, мол, поехал в логово врага ублажать азартные инстинкты сторонников российского боксера… Есть, кстати, и третьи, которые ехидно пишут мне на ленту из самой Москвы: а, может быть, вашему Усику нужно было бойкотировать этот решающий бой так же, как это сделала украинская сборная по футболу?..

По поводу последнего аргумента даже говорить не о чем. Ситуация в футболе была совершенно иной. Так что спорить на эту тему бесполезно и нелепо. Что же касается первых двух прямо противоположных аргументов, то по этому поводу хочу рассказать вам старинную индийскую притчу. Вот послушайте.

Жили в одной деревне пятеро слепых ремесленников, зарабатывавших на жизнь изготовлением каких-то нужных людям бытовых вещей. И вот однажды они услышали о том, что вместе с бродячим цирком к ним в селение пришел слон, о котором прежде им приходилось знать только понаслышке. ''А не сходить ли нам в этот цирк, чтобы поближе узнать, что же это за животное такое слон и на что же он похож?'' - решили друзья и отправились к слону.

— Ну, теперь мне понятно, что слон похож на высокую колонну, — сказал один из друзей после того, как внимательно ощупал ногу слона.

— Да нет же, он похож на веревку, — возразил другой, подержавшись за слоновий хвост.

— А я уверен, что слон — это не что иное, как толстая ветка дерева, — заявил третий, проведя рукой по хоботу животного.

— Как же вы заблуждаетесь, — сказал четвертый, ощупывая руками огромное ухо. — Он абсолютно точно похож на большое опахало.

— Прекращайте выдумывать, что попало! — не выдержал пятый слепой, проведя рукой по твердому животу загадочного для них существа. - Слон — это просто большая бочка.

Они спорили бы еще долго и горячо, если бы в этот спор не вмешался проходивший мимо мудрый человек.

— Успокойтесь, — сказал он друзьям. — На самом деле прав каждый из вас. Только по-своему. Ибо все вы касались разных частей тела слона. Вот у вас и сложилось совершенно разное о нем впечатление. Для того, чтобы иметь полное представление о чем-то, следовало бы максимально полно представлять предмет спора. Иначе каждый по-прежнему будет оставаться на той точке зрения, с которой ему и видится только часть проблемы…

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.