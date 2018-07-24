Бойню в Торонто устроил психически ненормальный

Мир

В понедельник, 23 июля, власти Канады раскрыли личность человека, устроившего бойню в Греческом квартале Торонто. Стрелком оказался 29-летний Файзал Хуссейн. Он был убит полицейскими в ходе продолжительной перестрелки.

Файзала Хуссейна снял на смартфон один из очевидцев бойни

Семья Файзала выразила соболезнования близким погибших и сочувствие раненым. В публичном обращении родственники Хуссейна подчеркивают: «Наши сердца разбиты от осознания участи жертв произошедшего, мы скорбим о них и сочувствуем нашему городу, и разделяем со всеми эту ужасную трагедию. Большую часть жизни Файзал страдал неподдающимися лечению психическими расстройствами и депрессией. Деяния нашего сына ужасны…»

Департамент специальных расследований провинции Онтарио уточнил число погибших и раненых. В результате нападения Хуссейна на греческий ресторан «Деметра», совершенное в 22.00 по местному времени 22 июля, погибли 10-летняя девочка и девушка 18 лет, 13 человек получили ранения. Тяжело ранена девочка девяти лет, ее состояние оценивается как критическое.

Семья убитой девочки попросила не раскрывать ее имя.

Погибшая девушка в нынешнем году окончила школу и поступила в университет Макмастера. К учебе Риз Фаллон приступить не успела…

Риз Фаллон в этом году окончила школу и поступила в университет

В «Деметру» Риз пришла с двумя подругами, отпраздновать день рождения. Эти девушки получили тяжелые ранения и сейчас находятся в больнице.

Член парламента Канады, житель Торонто Натаниэль Эрскин-Смит заявил, что знал мисс Фаллон. «Она была активисткой местного либерального движения, умной, преданной своим убеждениям и энергичной девушкой. Это огромная потеря», — сказал политик. Он призвал СМИ не беспокоить близких Риз и позволить им пережить случившееся тесным семейным кругом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter: «Мои мысли с теми, кого коснулась ужасная трагедия в Торонто прошлой ночью. Скорейшего и полного выздоровления тем, кто был ранен. Жители Торонто сильные, стойкие и смелые, и мы все будем рядом, чтобы поддержать вас в этот трудный момент».

Соседи Файзала Хуссейна были шокированы случившимся. Кстати, никто из них не знал, что молодой человек психически болен. Файзал всегда был вежлив, приветлив. Соседи утверждают, что их впечатления о нем никак не вяжутся с тем, что он совершил.

Подобные вооруженные нападения случаются в Канаде гораздо реже, что в США, однако в Торонто число случаев применения огнестрельного оружия за период с 2014 года по 2017 год удвоилось — со 177 до 395 случаев.

Напомним, в апреле нынешнего года некто Алек Минасян выехал на тротуар в арендованном автофургоне, в результате чего погибли 10 человек и еще 15 получили ранения.