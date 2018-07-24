Украина

Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из тяжелого вооружения

За прошедшие сутки, 23 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 21 раз открывал огонь по позициям сил ООС, в том числе три раза из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Так, российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино.

Около Крымского и Лебединского боевики применили 82-мм минометы, а у Талаковки — минометы калибром 120-мм.

За минувшие сутки ранения получили двое украинских бойцов.

Во вторник, 24 июля, оккупанты уже четыре раза обстреляли позиции сил ООС у Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а защитники Водяного подверглись прицельному обстрелу из ПТУР и запрещенного 120-мм миномета. Потерь среди защитников Украины нет.

По данным разведки, четверо оккупантов ранено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», обнародован прогноз об огромных потерях России в случае масштабного наступления Путина на Украину.