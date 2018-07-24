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В сети волна возмущения из-за видео жесткого задержания полицией детского тренера (видео)
Пользователи социальных сетей возмутились действиями полицейских, которые грубо задержали тренера детской футбольной команды.
Соответствующее видео из Кропивницкого выложил на своей страничке в Facebook Виталий Санжаков. Человек, который вел съемку, поинтересовался у правоохранителей, за что те так жестоко обращаются с мужчиной, который «попросил копию протокола».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», патрульные в Закарпатье жестоко избили двоих парней только за то, что они утром возвращались с работы по трассе.
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“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”