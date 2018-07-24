В сети волна возмущения из-за видео жесткого задержания полицией детского тренера (видео)

Происшествия

Пользователи социальных сетей возмутились действиями полицейских, которые грубо задержали тренера детской футбольной команды.

Соответствующее видео из Кропивницкого выложил на своей страничке в Facebook Виталий Санжаков. Человек, который вел съемку, поинтересовался у правоохранителей, за что те так жестоко обращаются с мужчиной, который «попросил копию протокола».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», патрульные в Закарпатье жестоко избили двоих парней только за то, что они утром возвращались с работы по трассе.

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