Пожары в Греции: погибли десятки и пострадали сотни людей

Мир

В ночь на вторник, 24 июля, береговая охрана Греции обнаружила в море недалеко от районов, где бушуют пожары, тела четырех погибших — троих женщин и ребенка. На данный момент количество жертв стихии достигло 24 человек.

Как сообщает Associated Press, в результате пожаров, бушующих по обе стороны от Афин, ранения получили свыше ста человек. Однако заместитель директора службы скорой помощи Мильтиадис Милонас считает, что число пострадавших, вероятно, возрастет, когда спасатели проверит дома и автомобили в зоне пожаров. «Это застало людей врасплох, события развивались очень быстро», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Греция обратилась к международному сообществу за помощью, чтобы справится с пожарами, которые уничтожили десятки домов и вынудили местных жителей и туристов бежать на пляжи к востоку от Афин

Греция искала международной помощи, чтобы справиться с пожарами недалеко от столицы, которые уничтожили десятки домов, сожгли автомобили и вынудили туристов и местных жителей спасаться бегством.

Тем временем в МИД Украины сообщают, что по предварительной информации, украинцев среди погибших и пострадавших нет.

Масштабні лісові пожежі біля Афін: загинуло 24 особи, близько 200 -постраждали. За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає. pic.twitter.com/Aaf8DSSKaq — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 24 июля 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.