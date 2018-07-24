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Украинка — основательница FEMEN покончила с собой в Париже
В организации феминисток «ОНА» сообщили о смерти одной из основательниц движения женщин-феминисток FEMEN украинки Оксаны Шачко. Она покончила с собой в своей парижской квартире в понедельник, 23 июля.
«Французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: „Вы все фейк“. Мне довелось видеться и общаться с Оксаной в Париже. Несколько раз она приходила в наш сквот. Мы пытались вытаскивать её на акции, но парижская богема поглотила её. У Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья. За последние два года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной», — цитируется на страничке организации сообщение подруги умершей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший любовник Джорджа Майкла заявил, что знаменитый певец покончил с собой.
Фото из Facebook
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