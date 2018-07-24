Проблема не только Украины: знаменитый режиссер рассказал, в какие страны может прийти "русский мир"

Культура

Украинский режиссер и сценарист Сергей Лозница, в 2018 году получивший приз 71-го Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру в фильме «Донбасс», заявил, что происходящее сейчас на востоке Украины «может проявиться в любой точке всего постсоветского пространства».

В интервью «Апострофу» режиссер отметил большую роль технологий, влияющих на сознание людей.

«Например, новостные каналы в некоторых странах, скажем, в России, уже были схвачены за руку, когда „журналисты“ делали фиктивные новости. Вспомните, к примеру, историю с „распятым мальчиком“… Вдруг появляется эта технология, которая позволяет тем, кто владеет телевизионной кнопкой, манипулировать сознанием людей и делать это очень эффективно. Проявилась ли эта технология на той территории, которую мы описываем? Конечно, в полный рост», — рассказывает режиссер.

По его словам, происходящее сейчас на востоке Украины может проявится в любой точке постсоветского пространства. «Дело в том, что за время советской власти все живые общественные организмы были настолько уничтожены, а общество после распада Советского Союза было так деморализировано, что все произошедшее, в общем, неудивительно», — резюмирует Сергей Лозница.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», всеукраинская премьера «Донбасса» в Одессе прошла на ура, а в Москве фильм запретили.