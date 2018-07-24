- 10:42 Воюющий за ВСУ российский актер рассказал, как ему не хотелось возвращаться в РФ перед Майданом
- 10:35 Вратарь «Динамо» продолжит карьеру в Саудовской Аравии
- 10:30 "Еле выбрались": народный депутат попал в эпицентр пожаров в Греции
- 10:15 Никогда мы не станем "братьями": у Трампа сделали интересное заявление в адрес России
- 10:11 Шестикратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
- 10:11 Заманивают молодых и образованных: озвучена пугающая тенденция с миграцией украинцев в Польшу
- 10:08 Где с 24 по 27 июля киевляне могут пройти бесплатное экспресс-обследование (адреса)
- 9:55 В Украине новый виток скандала с операцией турецких спецслужб: не исключен "российский след"
- 9:50 Проблема не только Украины: знаменитый режиссер рассказал, в какие страны может прийти "русский мир"
- 9:48 Греция в огне: туристы спасаются от лесных пожаров, уходя в море на лодках
Проблема не только Украины: знаменитый режиссер рассказал, в какие страны может прийти "русский мир"
Украинский режиссер и сценарист Сергей Лозница, в 2018 году получивший приз 71-го Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру в фильме «Донбасс», заявил, что происходящее сейчас на востоке Украины «может проявиться в любой точке всего постсоветского пространства».
В интервью «Апострофу» режиссер отметил большую роль технологий, влияющих на сознание людей.
«Например, новостные каналы в некоторых странах, скажем, в России, уже были схвачены за руку, когда „журналисты“ делали фиктивные новости. Вспомните, к примеру, историю с „распятым мальчиком“… Вдруг появляется эта технология, которая позволяет тем, кто владеет телевизионной кнопкой, манипулировать сознанием людей и делать это очень эффективно. Проявилась ли эта технология на той территории, которую мы описываем? Конечно, в полный рост», — рассказывает режиссер.
По его словам, происходящее сейчас на востоке Украины может проявится в любой точке постсоветского пространства. «Дело в том, что за время советской власти все живые общественные организмы были настолько уничтожены, а общество после распада Советского Союза было так деморализировано, что все произошедшее, в общем, неудивительно», — резюмирует Сергей Лозница.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», всеукраинская премьера «Донбасса» в Одессе прошла на ура, а в Москве фильм запретили.
Фото из Википедии
влажность:
давление:
ветер:
“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”