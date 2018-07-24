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Массовый мор рыбы под Одессой: «мертвечина» может оказаться на прилавках (фото)
Массовый мор рыбы наблюдается в ряде водоемов Одесской области, в частности, в Хаджибейском лимане. Об этом сообщают местные жители. По их словам, сотни особей пеленгаса прибивает волнами к берегу, рыба уже начала гнить. «Весьма красноречивая картина открывается, например, у села Болгарка, — утверждают активисты. - Однако власти предпочитают ничего не замечать».
По словам жителей селений у берегов Хаджибейского лимана, дохлая рыба может попасть на прилавки рынков.
Экологи называют причины мора рыбы: жара, выбросы сероводорода, деятельность браконьеров; пестициды, сброшенные в лиман еще во времена СССР; выбросы токсинов предприятиями — на берегу расположен лакокрасочный завод; отсутствие притока свежей воды.
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Как отмечает руководитель экологической организации «Дельта» Анатолий Жуков, в придачу ко всему в лимане растут опасные зеленые водоросли. «Они выделяют токсины, которые могут послужить причиной смерти рыб, — считает Жуков. — Также среди основных причин развитие планктона. Бездействие в этой ситуации может привести к тому, что в Хаджибейском лимане вообще не останется живности».
По мнению известного эколога, доктора биологических наук Ивана Русева, в этот лиман еще много лет назад сбрасывали опасные пестициды и нечистоты.
«Сейчас в него не поступает свежая вода, а все окрестные речушки задамбованы, — отмечает специалист. — Бороться с этим следует на законодательном уровне. Ужесточать штрафы за нарушения правил на водоеме».
Эксперты-экологи полагают, что Хаджибейский лиман ожидает судьба пруда у села Васильевка, где в 2009 году массово погибла рыба. Нынче пруд заполнен мертвой водой, на его поверхности не обитают никакие насекомые, а в округе нет никакой растительности.
Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» инфекционист Юрий Жигарев рассказал, что ботулизмом заболевает тот, кому попался кусочек рыбы, где скопился яд.
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