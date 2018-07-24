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- 9:48 Греция в огне: туристы спасаются от лесных пожаров, уходя в море на лодках
Греция в огне: туристы спасаются от лесных пожаров, уходя в море на лодках (фото, видео)
Во вторник, 24 июля, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что ситуация с лесными пожарами в стране вышла из-под контроля. По последним данным, погибли не менее 50 человек. Еще не менее 150 человек получили ожоги или отравились угарным газом. Состояние многих из них оценивается как очень тяжелое.
Так выглядят сейчас курортные города в районе Афин
По словам Ципраса, пожары тушат свыше 600 пожарных на более чем 300 пожарных машинах. Справиться с огнем мешает сильный ветер. Греция вынуждена была запросить помощь в тушении пожаров у Евросоюза.
Пожары сейчас бушуют с трех сторон от Афин. Это прибрежный курорт Кинета, а также города Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и склоны горы Пендели. В этих районах введен режим чрезвычайного положения.
Из 50 погибших 26 сгорели заживо на вилле, расположенной на берегу моря. Дом находился рядом с лесом.
Густые клубы дыма висят над Парфеноном
Огонь отрезал десятки небольших гостиниц и частных домов с сотнями туристов. В таком же опасном положении оказались два детских лагеря. Эвакуировать людей можно только по морю. Однако и это тоже опасно. Так 10 иностранных туристов, не дождавшись спасателей, самостоятельно вышли в море на лодке и пропали без вести. Теперь их ищет береговая охрана.
В Рафине сгорело не менее 100 домов
Мэр Рафины Вангелис Бурнус заявил, что в городе сгорели не менее 100 домов и 200 автомобилей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о лесных пожарах в Швеции, причиной возникновения которых стала рекордная жара.
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