Украина

В последнее время Национальная разведывательная организация (MIT) Турции провела серию спецопераций по всему миру, в результате которых в Турцию, вопреки их воле, доставили почти сотню политиков, проводивших, по заверению турецких властей, подрывную работу против их страны. Оппозиционеров обвиняют в работе на организацию бежавшего в США Фетхуллаха Гюлена, бывшего друга президента Турции Реджепа Эрдогана. Из Украины, в частности, были вывезены бизнесмен Салих Зеги Йигит (на фото в заголовке) и журналист Юсуф Инан. Эрдоган заявил, что спецслужба не остановится на достигнутом.

Оба вывезенных турка имели вид на жительство в Украине. У Инана тут остались жена-украинка и двое детей. По ее словам, муж вышел из дома на пару часов и — не вернулся. А вскоре турецкие СМИ заявили об успешной спецоперации MIT, доставившей его в Турцию. Украинские правоохранители и спецслужбы сначала отрицали свою причастность к ней, но позже Генпрокуратура сообщила, что Инан экстрадирован по запросу Минюста Турции как находящийся в розыске за террористическую деятельность.

На защиту журналиста встала ОБСЕ, представитель по вопросам свободы СМИ которой Арлем Дезир направил украинским властям письмо с выражением озабоченности. В письме отмечается, что журналистов не должны преследовать за критику властей. Также Дезир попросил уточнить, соблюдено ли право Инана на апелляцию.

Как оказалось, предоставить ему такое право… не успели. По информации источника «ФАКТОВ», 13 июля судья Заводского суда Николаева удовлетворила ходатайство об экстрадиции Инана на основании того, что он разыскивается турецкими властями как участник государственного переворота, а также того, что срок его временного вида на жительство в Украине уже закончился. Судья отметила, что решение — не окончательное, его можно обжаловать в течение пяти дней. Юсуф Инан планировал за это время кроме обжалования еще и попросить политического убежища.

18 июля в Апелляционном суде Николаевской области был определен состав коллегии, которая будет рассматривать апелляцию на решение Заводского суда. Однако к этому времени апеллянта уже вывезли в Турцию. Там ведущие СМИ показали сюжет о его задержании в Украине как пособника террористов. Со ссылками на MIT они сообщили, что Инан является одним из ключевых деятелей организации Гюллена, экспертом «по интернету»: с помощью соцсетей и созданных им сайтов он «пытался манипулировать общественным мнением в Турции», а также порочил турецких политиков.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал такие действия украинских силовиков «дикарскими», отметив: «Украина — страна опасности для оппозиционных иностранных журналистов». НСЖУ направил в СБУ запрос, требуя объяснить, почему депортированному не дали возможность защитить свои права в апелляционном порядке.

*Салих Зеги Йигит в аэропорту

Йигита похитили в Одессе 11 июля. Двое незнакомцев, разговаривавших по турецки, нашли его в ресторане быстрого питания «Али-Баба» на Греческой площади и под предлогом важного разговора пригласили проехать в их автомобиле в более тихое и приличное место. Какие у них были аргументы — неизвестно, но бизнесмен согласился. После чего его след прервался на сутки — пока спецслужба не сообщила журналистам о «доставке» его в Турцию. Журналистам удалось сфотографировать Салиха Йигита в наручниках на задворках аэропорта. На вопрос, почему он бежал из Турции, Йигит успел ответить, что не бежал: «Я уехал по делу, а потом просто не смог вернуться».

Бизнесмена обвиняют в финансовой поддержке Гюлена. По информации MIT, он собирал для организации деньги, часть из которых направлял непосредственно Гюлену в США, а часть — на поддержку мусульманских школ, открытых организацией в Африке. «MIT, продолжая свою деятельность за границей в рамках борьбы с FETO (так сторонники Эрдогана называют организацию Гюллена. — Авт.), поймала двух членов организации, спасавшихся за рубежом. Салих Зеки Йигит во второй половине дня вчера арестован MIT в Украине», — сообщили журналистам в турецкой спецслужбе.

О том, что Йигита также могли официально выдать Турции, информации у украинских правоохранителей, как и соответствующего решения суда нет. Но пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, объявляя о «результате успешной работы нашей разведки», задержавшей двух оппозиционеров (второй был в то же время доставлен из Азербайджана), выразил благодарность спецслужбе Азербайджана, совместно с которой была проведена операция. И отметил: «Подобный процесс в Украине был организован и проведен таким же образом».

Подробности похищения Йигита стали известны источникам турецкого журналиста Юнуса Эрдогду, несколько лет проживающего в Украине, о чем он рассказал «ФАКТАМ».

*Юнус Эрдогду

По информации Эрдогду, в 14.15 агенты турецкой разведки, вызвавшие Салиха Зеки Йигита из ресторана, усадили его в автомобиль, надев пластиковые наручники, и вывезли в Херсон. Там при содействии нескольких местных жителей из числа турков-месхетинцев заселились на ночь в отель, где с применением психологического давления до утра допрашивали. 12 июля в местный аэропорт прибыл частный самолет, принадлежащий близкому к турецким властям бизнесмену. На нем без проведения паспортного контроля украинские пограничники вывезли его в Стамбул, откуда оппозиционера доставили в полицейский департамент города Мерсин на юге Турции. Принимали ли участие в переправке Йигита украинские правоохранители, журналисту неизвестно.

О том, возможен ли такой вариант пересечения госграницы Украины, «ФАКТАМ» ответил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян:

— Погранконтроль пересекающие границу Украины должны проходить в любом случае. Даже если это экстрадиция или депортация и производится сотрудниками правоохранительных органов или спецслужб — пограничники проверяют документы и законность пересечения границы.

В то же время ответить, зафиксировано ли пересечение границы Салихом Зеки Йигитом, Олег Слободян не смог, поскольку это предусмотрено лишь по запросу следственных органов.

А тем временем Юнус Эрдогду узнал, что его фамилия фигурирует в некоем списке граждан Турции, проживающих в Украине, в который входили и арестованные турецкой разведкой Инан и Йигит. Со ссылкой на свои источники в полиции часть этого списка опубликовала Страна.ua. «Я больше не чувствую здесь себя в безопасности. Я не спал последние пять дней из-за страха», — говорит Эрдогду. Он боится, что его также могут похитить, а то и убить — журналисту неоднократно поступали угрозы от анонимных «доброжелателей"-сограждан, не разделяющих его политические убеждения.

Юнусу знакомы и другие фигуранты списка. По его словам, они давно и законно живут в Украине — кто десять, кто двадцать лет. Это учителя, бизнесмены, меценаты которые работают здесь, платят налоги, помогают украинцам в это нелегкое для нашей страны время.

В то же время украинские правоохранители существование такого списка не подтверждают. Так, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала «ФАКТАМ», что вопросами экстрадиции занимается Генпрокуратура. У нее есть право привлекать к своим операциям сотрудников СБУ. Но ни о уже вывезенных в Турцию, ни о фигурантах опубликованного списка в Службе безопасности информации нет.

Также не подтвердил существование такого списка вр.и.о. начальника Департамента коммуникации Нацполиции Николай Гулевич. По его словам, хоть в структуре Нацполиции и есть подразделение, координирующее действия правоохранителей с Интерполом, самостоятельно вопросы выдачи граждан оно не решает.

Спикер же Генпрокуратуры Андрей Лысенко, ранее подтвердивший «ФАКТАМ» экстрадицию Юсуфа Инана по запросу турецкого Минюста, заявил, что о других запросах на экстрадицию из Украины в Турцию ее граждан Генпрокуратуре пока неизвестно.

В то же время руководитель Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко прямо заявил «ФАКТАМ», что первоисточник, сообщивший о существовании такого списка, — пропагандистский ресурс, работающий на страну-агрессора. И публикация списка — часть долгосрочного плана российских спецслужб по дестабилизации обстановки в Украине и компрометации нашей страны.

Но Эрдогду все же верит в существование опубликованного списка. Ведь, несмотря на то, что в Евросоюзе не считают движение Гюлена террористической организацией и не выдают его сторонников, турецкая разведка, по сообщениям из Анкары, провела операции по задержанию гюленистов уже в 18 странах мира: где самостоятельно, где при поддержке местных спецслужб. Не везде это прошло гладко. Так, в частично признанном государстве Косово в марте этого года разразился правительственный кризис. Премьер-министр Рамуш Харадинай отправил в отставку главу МВД и директора разведслужбы за то, что они содействовали аресту и немедленной депортации в Турцию шести ее граждан. Все депортированые работали в частном лицее, основанном организацией Фетхуллаха Гюлена. После вспыхнувших протестов жителей президент и премьер Косово заявили, что ничего не знали о происходящем.

А тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь после саммита НАТО в Брюсселе, заявил сопровождавшим его журналистам: «У нас есть министерство внутренних дел, Национальная разведывательная организация. Они уже преследуют их. Как видите мы доставляем их из Косово, Азербайджана и Украины. Еще один человек будет привезен из Украины. Мы всегда следим за ними. Куда бы они ни убегали, мы не бросим нашу слежку. Мы не оставим их в покое, пока полностью их не уничтожим». И Эрдогду опасается, что этим «еще одним человеком из Украины» станет он. Обращаться же за защитой в правоохранительные органы он тоже опасается, поскольку не уверен, что они его защитят.

«ФАКТЫ» попросили посла Турецкой Республике в Украине Йонета Джана Тезеля прокомментировать информацию об экстрадиции Юсуфа Инана и Салиха Зеки Йигита. А также разъяснить, находятся ли в розыске указанные в списке граждане Турции и направляла ли турецкая сторона запросы на их экстрадицию. В посольстве пообещали предоставить информацию позже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине разразился скандал из-за действий на нашей территории иностранной спецслужбы.