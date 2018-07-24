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"Еле выбрались": народный депутат попал в эпицентр пожаров в Греции
Народный депутат Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев в социальных сетях сообщил о том, что вместе с супругой Натальей Фицич они оказались в эпицентре пожаров, которые бушуют в Греции. Напомним, что официальные власти сообщили уже о пятидесяти погибших.
«Хотели с Наталья Фицич хоть ненадолго сбежать подальше от новостей, и под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле. Мы едва оттуда выбрались», — сообщил народный депутат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Греции во время пожаров погибли десятки и пострадали сотни людей.
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