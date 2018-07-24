Заманивают молодых и образованных: озвучена пугающая тенденция с миграцией украинцев в Польшу

Украина

Польша сознательно привлекает украинских мигрантов в страну

Польша проводит миграционную политику, переманивая в свою страну молодых и образованных украинцев.

Об этом пишет аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Польские власти открыто говорят о том, что в 2030-м году стране понадобится 4 миллиона рабочих рук, заметил эксперт. При этом только за 2017 года в Украину из Польши «заробитчане» перевели более 3 миллиардов долдларов.

«Польше нужны работники. Польше нужно, чтобы работники оставляли деньги в стране. Польше нужны новые работники — сегодняшние дети. И, наконец, Польше не нужны мигранты издалека. Вывод — сделать так, чтобы из Украины ехали жители крупных городов, образованные, умные, динамичные. И, если такое возможно — те, чьи потомки во 2−3 поколении скажут, что они поляки», — объясняет аналитик.

Тышкевич подчеркнул, что миграционная политика польских властей дает определенные результаты.

«Регион откуда приехали: До 2013 года 93% было из Западной и Центральной Украины. С 2014 по 2015 тренд уже изменился — почти 24% - Восток и Юго-Восток. До 2013 года основное занятие мигрантов на временных работах — сельское хозяйство (53%) В 2017 — 17%. Зато в промышленности 12,7;%. А большинство — сфера услуг (39%) До 2013 г. основное занятие мигрантов на ПОСТОЯННЫХ контрактах было „сфера услуг по дому, низкоквалифицированная работа“ — 28%. В 2017 эта сфера — всего 6% работников. Зато промышленность 14%, Траснпорт 19. Научная, научно-техническая сфера — 10%», — пишет эксперт.

Ранее, по его словам, большинство украинцев в Польшу ехало из сел (37%) и небольших городов (43%). С 2014—2015 гг. начался явный перекос в сторону жителей мегаполисов (больше 500 тысяч) — 27% и крупных городов (100−500 тысяч) — 22%.

Также не оставил без внимания аналитик возрастной вопрос: «Раньше ехали взрослые, семейные (семья оставалась дома), сейчас более половины — люди до 35 лет и около 40% не имеют семьи. Тренд очевиден — перетянуть тех, кто работает сегодня, может работать завтра, и, да, может создать семью в Польше (либо перевезти семью туда) и родить там детей».

Напомним, в начале 2018 года в Польше открыто признались, зачем им понадобились миллионы украинских мигрантов.

