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Шестикратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Американский пловец Райан Лохте отстранен от участия в соревнованиях на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Sports Integrity Initiative, спортсмен разместил в одной из социальных сетей фотографию, на которой ему внутривенно вводят неизвестный препарат. Естественно, подобное не могло не заинтересовать Американское антидопинговое агентство (USADA), в результате расследования которой было выяснено, что Лохте вводили разрешенный препарат в одной из частных клиник. Вот только, согласно правилам, если нет терапевтического исключения (а у американца его не было), запрещено вводить внутривенно любое лекарство в количестве более 100 миллилитров за 12 часов.
Райан уже признал свою вину, и его дисквалификация продлится с 24 мая 2018 года по 24 июля 2019-го. Таким образом, шестикратный олимпийский чемпион Афин-2004, Пекина-2008, Лондона-2012 и Рио-2016 не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет в июле следующего года в Кванджу (Южная Корея).
Отмечу, что это уже не первый инцидент, связанный с Лохте. После Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро спортсмен был дисквалифицирован на десять месяцев и лишен 100 тысяч долларов призовых за дачу ложных показаний об ограблении в столице Игр, из-за чего также вынужден был пропустить ЧМ-2017.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что японский гребец подсыпал сопернику допинг, чтобы поехать на Олимпиаду.
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