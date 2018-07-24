Вратарь «Динамо» продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Спорт

Голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль проведет ближайший сезон в клубе «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии. Клуб с Ближнего Востока арендовал 25-летнего вратаря с правом последующего выкупа по истечению срока действия соглашения.

Отмечу, что это уже не первый зарубежный опыт в карьере Максима: вторую часть минувшего сезона он провел в аренде в клубе испанской Ла Лиги (высший дивизион страны) «Депортиво», за который сыграл всего два матча, а в сезоне 2015/2016 голкипер также выступал за датский «Орхус».

Нынешним летом главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич заявил о том, что Коваль, перешедший в киевский клуб в 2010 году и дебютировавший в Лиге чемпионов в 17-летнем возрасте, выставлен на трансфер и может искать себе новую команду. Трансферная стоимость вратаря, согласно данным авторитетного издания Transfermarkt, оценивается в один миллион евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало соперника в Лиге чемпионов.