- 10:42 Воюющий за ВСУ российский актер рассказал, как ему не хотелось возвращаться в РФ перед Майданом
- 10:35 Вратарь «Динамо» продолжит карьеру в Саудовской Аравии
- 10:30 "Еле выбрались": народный депутат попал в эпицентр пожаров в Греции
- 10:15 Никогда мы не станем "братьями": у Трампа сделали интересное заявление в адрес России
- 10:11 Шестикратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
- 10:11 Заманивают молодых и образованных: озвучена пугающая тенденция с миграцией украинцев в Польшу
- 10:08 Где с 24 по 27 июля киевляне могут пройти бесплатное экспресс-обследование (адреса)
- 9:55 В Украине новый виток скандала с операцией турецких спецслужб: не исключен "российский след"
- 9:50 Проблема не только Украины: знаменитый режиссер рассказал, в какие страны может прийти "русский мир"
- 9:48 Греция в огне: туристы спасаются от лесных пожаров, уходя в море на лодках
Вратарь «Динамо» продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль проведет ближайший сезон в клубе «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии. Клуб с Ближнего Востока арендовал 25-летнего вратаря с правом последующего выкупа по истечению срока действия соглашения.
Отмечу, что это уже не первый зарубежный опыт в карьере Максима: вторую часть минувшего сезона он провел в аренде в клубе испанской Ла Лиги (высший дивизион страны) «Депортиво», за который сыграл всего два матча, а в сезоне 2015/2016 голкипер также выступал за датский «Орхус».
Нынешним летом главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич заявил о том, что Коваль, перешедший в киевский клуб в 2010 году и дебютировавший в Лиге чемпионов в 17-летнем возрасте, выставлен на трансфер и может искать себе новую команду. Трансферная стоимость вратаря, согласно данным авторитетного издания Transfermarkt, оценивается в один миллион евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало соперника в Лиге чемпионов.
влажность:
давление:
ветер:
“ Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!”