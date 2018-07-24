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Воюющий за ВСУ российский актер рассказал, как ему не хотелось возвращаться в РФ перед Майданом (видео)
Российский актер и продюсер Анатолий Пашинин, который в 2014 году поддержал Революцию достоинства, уехал из Москвы в Украину, и сейчас воюет на Донбассе, рассказал, что перед Майданом у него было предчувствие «шедевра».
Об этом он рассказал в интервью программе KishkiNa. Беседа состоялась под Мариуполем за несколько дней до возвращения Анатолия Пашинина на передовую.
«Еще до Майдана было предчувствие… Не хочется возвращаться в Россию почему-то. Предчувствие зарождение какого-то шедевра. Потом произошли те события. Ведь Майдан… Он только волеизъявление, намек на волеизъявление народа. Это даже еще не отстаивание прав. По справедливости, конечно, еще никто не наказан. Никакие расследования не ведутся. И я не только про расстрел. Я про то, почему мы так плохо живем. Я жил хорошо и я честно могу сказать людям: «Люди, вы плохо живете», — сказал актер (с 03.04 по 04.15).
Впрочем, Анатолий Пашинин отметил, что в будущем может еще вернуться в Россию: «Там есть родные мне люди, там есть друзья. Они остались»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пашинин опроверг информацию о своей смерти в зоне АТО
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”