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- 10:47 Хочу быть похороненным в Киеве: турецкий журналист из «расстрельного списка» сделал громкое заявление
Хочу быть похороненным в Киеве: турецкий журналист из «расстрельного списка» сделал громкое заявление
Внутриукраинский скандал с похищениями иностранной спецслужбой людей на территории Украины выходит на международный уровень. Евродепутат Ребекка Хармс призвала президента Петра Порошенко и других высших должностных лиц Украины: «Остановите похищения турецкими спецслужбами турецких граждан за рубежом. Уважайте верховенство права и права человека в Украине и везде». Таким образом она поддержала проживающего в Киеве турецкого журналиста Юнуса Эрдогду (на фото), который, узнав, что является одним из кандидатов на похищение или убийство, опубликовал в интернете свое завещание.
«Если меня убьют в Украине, то попрошу, не делайте вскрытия. И так будет известно, кто это сделал. Ни в коем случае, не передавайте мое тело турецкому государству. Пусть похоронная молитва будет проведена в мечети Ар-Рахма. Хочу быть похороненным на мусульманском кладбище на Татарке», — написал Юнус Эрдоглу в своем блоге на Gazeta.ua.
Юнусу Эрдоглу стали известны обстоятельства недавних похищений его соотечественников, получивших вид на жительство в Украине, и незаконном вывозе их из страны в обход погранконтроля. А вскоре он узнал, что и сам является фигурантом списка проживающих в Украине граждан Турции, которых также могут похитить в любой момент.
О подробностях работы спецслужб, рассказанных «ФАКТАМ» кандидатом на похищение, а также о том, что об этом думают украинские правоохранители, читайте в материале «ФАКТОВ» В Украине новый виток скандала с операцией турецких спецслужб: не исключен «российский след».
Фото со страницы Юнуса Эрдогду в Facebook
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“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”