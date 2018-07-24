Деньги

Миллион процентов: в МВФ озвучили прогноз по невероятной инфляции в Венесуэле

В скором времени инфляция в Венесуэле может достигнуть фантастических 1 млн процентов. Причем это может произойти уже к концу 2018 года.

Об этом заявил глава департамента МВФ, ответственного за Западное полушарие, Алехандро Вернер, пишет Bloomberg.

Власть южноамериканского государства продолжает печатать деньги, чтобы покрыть бюджетную дыру.

Известно, что такие глобальные кризисы в истории не впервые. Аналогичная ситуация произошла в Германии в 1923 году и в Зимбабве в конце прошлого тысячелетия.

Глава Венесуэлы Николя Мадуро сообщает, что инфляция — результат «экономической войны», которую ведет оппозиция. Считается, что именно по этой причине сотни тысяч жителей страны голодают из-за тотального роста цен.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня 2018 года в Венесуэле стал бесплатным проезд в метро. Причина тому банальная — нет денег на производство билетов.

В Украине тем временем дешевеет доллар, хотя и не в таких масштабах — об этом недавно сообщали «ФАКТЫ».