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Спорт

Звездный футболист «Баварии» стал рэпером (видео)

11:20 24 июля 2018   118
Давид Алаба
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

26-летний защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба решил проявить себя на музыкальном поприще. Австрийский футболист записал песню «Sag mein Namen» (нем. «Назови мое имя») в дуэте со своим соотечественником Орри Джексоном — бывшим участником немецкой версии шоу «Голос».

«Мы с Давидом выложили песню, потому что в ней спрятаны хороший юмор и положительные эмоции. Надеемся, она принесет вам столько же удовольствия, сколько принесла нам, когда мы ее записывали», — написал Орри Джексон на своей странице в Facebook.

Композицию разместили на популярных ресурсах Spotify и YouTube, где за десять дней она собрала уже около 200 тысяч прослушиваний.

Отмечу, что любовь к музыке прививалась будущему футболисту с детства. Его отец Джордж по приезду из Нигерии в Австрию читал рэп в группе Two in One, а родная сестра Роуз Мэй на протяжении трех лет пела в группе BFF, а после ее распада начала сольную музыкальную карьеру.

Среди любимых исполнителей Алабы, на протяжении шести лет подряд (с 2011-го по 2016-й) признававшегося лучшим футболистом Австрии, — Майкл Джексон, Канье Уэст, Джастин Бибер, Крис Браун и Дрейк. Что касается одноклубников Давида по «Баварии», то самый странный музыкальный вкус, по мнению австрийца, у Томаса Мюллера, а хороший — у Франка Рибери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что четырехкратный чемпион Формулы-1 спел вместе с Кристиной Агилерой.

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