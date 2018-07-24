Мир

За культуру в России будет отвечать сталинист и гомофоб Ямпольская

Во вторник, 24 июля, партия «Единая Россия» внесла кандидатуру депутата Елены Ямпольской на пост председателя комитета Государственной думы по культуре. Ранее его занимал режиссер Станислав Говорухин, который скончался 14 июня.

Российские СМИ уверены в том, что главный редактор газеты «Культура» получит эту вакансию, поскольку у «Единой России» в Госдуме значительный перевес голосов.

Елена Ямпольская была избрана депутатом в 2016 году. Широкую известность она приобрела после заявлений о Сталине, церкви и национализме. Кроме того, есть основания полагать, что ее поддерживает Никита Михалков. Сама Ямпольская признает, что ее газета, под названием которой стоит определение «Духовное пространство русской Евразии», частично финансируется из нескольких фондов, непосредственное отношение к которым имеет Михалков.

Тесные связи у Ямпольской и с Русской православной церковью. Елена редактировала книгу митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».

Ямпольская написала сама несколько книг. Наибольшей популярностью пользовалась «Гимн настоящей стерве, или я у себя одна».

Русская служба Би-би-си приводит самые яркие высказывания будущего председателя комитета Госдумы по культуре.

О Сталине

«Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется Бог. Вторая — Сталин. Пока не поздно, давайте прибегнем к первой. Что для нас более ценно — принципы или жизнь? Что нам осталось, кроме отчаянного призыва Николая II: „Господи… спаси и усмири Россию!“? (Некоторые, впрочем, настаивают на редакции „умири“ — тоже годится.) Если человек не имеет иного страха, пусть с детства приобретет страх божий. Если не хочет соблюдать гражданские законы, пусть учит Закон Божий» (газета «Известия», 15 февраля 2007 года).

О Русской православной церкви

«То же самое православие, которое начало очень мощно возрождаться еще на закате СССР, в последнее время оклеветано и запачкано очень грамотным черным пиаром. Раздуваются скандалы по поводу часов патриарха или церковных „Мерседесов“… Никогда не поверю, что охаивание церкви не носит заказного характера» («Литературная газета», 9 октября 2013 года).

О национализме

«Национализм больше экономики, политики, социальной несправедливости. Он есть ответ души и тела на принудительное стирание границ. На глобализацию нашего более чем интимного — генетического — пространства. Отменить пятый пункт в паспорте можно, сказки, которые рассказывала перед сном бабушка, — нет. У чужой бабушки сказки наверняка не хуже, однако я бы предпочла остаться при своих» («Известия», 21 января 2011 года).

О гомосексуализме

«Знаете, заметный рост нашей аудитории минувшим летом объясняется тем, что „Культура“ поддержала закон о запрете гей-пропаганды. Нас теперь называют гомофобной газетой. Но мы продолжаем гнуть свою линию, и эти материалы — из числа самых читаемых» («Литературная газета», 9 октября 2013 года).

О счастье

«Счастлив не тот народ, который наиболее сыт, а тот, у которого есть идеал и есть стремление к этому идеалу» (высказывание в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», 22 марта 2017 года).