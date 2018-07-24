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"Героя парковки" из России публично наказали в Беларуси: в сети показали фото

В социальных сетях показали фотографию из столицы Беларуси Минска, где местные жители наказали россиян, припарковавших свой автомобиль прямо под входом торгового центра.

«Только что сцена на Алми в Гомеле, которое на Мазурова. Группа наглецов из России вперлась под самый вход, а местные с криками „Беларусь рулит“ спускают им шины. Партизанский край», — написал Петр Кузнецов, разместивший фотографию «партизан» в своем Instagram.

«Белорусский СТОП-ХАМ!» — прокомментировал фото один из пользователей. «Да вы, Россия, обнаглели! Считаете себя всесильными и всемогущими», — добавил другой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина наказал пьяного водителя, чуть не сбившего его ребенка.