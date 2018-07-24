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Пропавшего без вести украинского судью нашли убитым
После четырех месяцев поисков выяснилась судьба пропавшего судьи из Херсона Анатолия Гордымова — его нашли убитым.
Как сообщает издание «Херсонщина за день», источники в правоохранительных органах утверждают, что задержан один из подозреваемых в убийстве служителя Фемиды, который и показал место захоронения судьи.
Сообщается, что о пропаже судьи заявил его бывший коллега, который длительное время не мог связаться с Анатолием Гордымовым — его телефон не отвечал. Поскольку родственников у пропавшего не было, знакомый обратился в полицию.
Правоохранители выяснили, что к убийству судьи причастны его знакомые. Один из них показал, где закопали Гордымова, а второму удалось скрыться — сейчас он находится в Крыму.
Сообщается, что Анатолий Гордымов долгое время работал судьей в Днепровском районном суде. В 2016 году, как и многие судьи, он уволился, а в 2017 году баллотировался в Высшую Раду правосудия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в деле об убийстве Ноздровской появилась версия о том, что преступников было четверо.
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