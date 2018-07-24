В Аргентине конфликт футболистов закончился убийством

Спорт

Трагедией завершился конфликт, произошедший ранним утром 23 июля на улицах Буэнос-Айреса: в результате драки с применением ножа смертельное ранение получил 25-летний вратарь клуба четвертого аргентинского дивизиона «Атлетико Уругвай» Факундо Эспиндола (на фото).

Эспиндола весело проводил время со своими друзьями, когда услышал оскорбления в свой адрес из припаркованного у обочины автомобиля. Завязался словесный конфликт, который тут же перерос в драку. Факундо получил удар ножом в грудь, а двое нападавших сели в машину и уехали.

Полиция среагировала оперативно и быстро перехватила авто с убийцами. По иронии судьбы одним из них оказался также профессиональный футболист Науэль Овьедо, последним клубом которого был «Спортиво Барракас» из третьего дивизиона страны. Отмечается, что Овьедо и раньше имел проблемы с законом: в частности, в 2011 году попал в тюрьму после того, как вместе с двумя сообщниками совершил кражу в частном доме, а затем в 2013-м его арестовали в Буэнос-Айресе как соучастника ограбления с применением оружия.

«Убийцы совершили что-то дикое. Это не может быть ничем оправдано. Мы не знаем, что там произошло, но есть видео, на котором все зафиксировано. Прошу уважать нашу семью. Справедливость должна восторжествовать. Факундо был замечательным человеком, в хорошем смысле сумасшедшим. Мне будет не хватать моего брата», — приводят аргентинские СМИ слова брата голкипера Хорхе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанат клуба НХЛ зарезал человека за оскорбление любимой команды.